Под Липецком «Лексус» влетел в дерево – два человека в больнице

"Лексус" влетел в дерево Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла минувшей ночью в селе Двуречки Грязинского района. Там на улице Тимирязева не справился с управлением 27-летний водитель «Лексуса». Дорогая иномарка вылетела с дороги в кювет и впечаталась в дерево. Удар был такой силы, что премиальное авто с высоким уровнем безопасности превратилось в груду искореженного металла. Водитель и его 26-летняя пассажирка с различными травмами находятся в больнице.

Кроме этого утром 15 апреля на улице Краснозаводской трамвай сбил 22-летнюю девушку. Как сообщает ГИБДД региона, девушка шла через рельсы не по пешеходному переходу. Благо обошлось без серьезных увечий – пешеходу оказали помощь и отправили домой.

Еще одного пешехода сбили на улице Студеновской. 41-летняя женщина за рулем «Форда» наехала на 31-летнего мужчину. Пешеход в больнице.