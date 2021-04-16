В Липецке будут судить любителя пьяной езды, который едва не угробил пешехода

В Липецке будут судить крайне неадекватного водителя. Любитель пьяной езда едва не угробил пешехода 17 июля июле 2019 года. Будучи нетрезвым за рулем «семерки» 44-летний мужчина на улице Водопьянова сбил человека на пешеходном переходе. Негодяй бросил человека на дороге, прибавил скорость и попытался уйти дворами, но заехал в тупик. Там его и задержали очевидцы и подоспевшие к месту автоинспекторы.

Выяснилось, что невменяемый водитель в начале того же месяца попал под уголовную статью за повторную пьяную езду. После ДТП с пешеходом возбудили дело по части 2 статьи 264 УК, вред здоровью человека оценили, как тяжкий.

Мужчина продолжил вести себя неадекватно даже после того, как едва не убил человека. По данным полиции, обвиняемый пытался скрыться от следствия. Его снова поймали в марте этого года и заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело направлено в суд, ему максимум грозит до 7 лет лишения свободы.