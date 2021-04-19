Под Липецком мотоциклист врезался в дорожное ограждение и погиб

В пятницу, 16 апреля, на улице Стаханова в Липецке 20-летний водитель "Пежо" сбил 8-летнего мальчика. ДТП случилось на "зебре". Школьника с травмами госпитализировали. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, предварительная причина аварии - нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В тот же день в Лебедянском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2109. Пострадали оба водителя 40 и 66 лет, а также 22-летняя пассажирка "двенадцатой". Всех отвезли в больницу. Предполагаемая причина ДТП - несоблюдение очередности проезда.

Очередное ДТП с пешеходами произошло в субботу, 17 апреля, в Липецке. На улице Свиридова 28-летний мужчина за рулем "Ниссана" наехал на 64-летнюю женщину и 3-летнюю девочку. Пострадавших с травмами госпитализировали.

В воскресенье, 18 апреля, на трассе "Дон" в Ельце 30-летний мотоциклист врезался в дорожное ограждение. Мужчина погиб на месте. Его 32-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Тогда же на улице Свердлова в областном центре 7-летний велосипедист, катаясь во дворе, попал под колеса ВАЗ-2111. Медики оказали мальчику помощь и отпустили.