В Липецке на дистанционное обучение перевели 61 школьника

В Липецке 2 класса в 2 школах закрыли на карантин. На дистанционном обучении находится 61 ребенок. Напомним, если в классе более 20% учащихся заболевают ОРВИ, их отправляют домой. Если в течение недели ситуация улучшается, то школьников вновь возвращают за парты.

По данным пресс-службы мэрии, всего в областном центре 1 839 заболевших учеников. Это 3,2% от их общего числа. Также на больничном находятся 90 учителей - 3% от педагогического состава. Все школы города работают в привычном режиме. В детских садах эпидемиологическая обстановка стабильная.

Если же родители переживают за своих чад, они могут перевести их на дистанционное обучение. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школу. Вернуться в учебное заведение ребенок сможет в любой момент.