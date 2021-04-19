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Общество19 апреля 2021 13:46

Белочка Лерочка поможет чиновникам преобразить Липецкую область

Липчане выбрали талисман проекта "Формирование комфортной городской среды"
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Белочка Лерочка стала талисманом преображения Липецкой области

Белочка Лерочка стала талисманом преображения Липецкой области

Фото: Управление ЖКХ Липецкой области

В Липецкой области выбрали символ преображения региона. Напомним, за право стать талисманом проекта "Формирование комфортной городской среды" боролись бобр Макс, птичка Марк и белочка Лерочка. Победителя выбрали липчане через голосование в соцсетях.

Бобр Макс тоже участвовал в голосовании

Фото: Управление ЖКХ Липецкой области

Как сообщили в областном управлении ЖКХ и Центре управления регионом, большинство пользователей отдали свой голос за любительницу погрызть орешки. 516 человек выбрали белочку Лерочку. Бобр Макс понравился 333 липчанам. А птичка Марк - 131. Так, талисманом стала пузатенькая Лерочка с пронзительным взглядом.

- Белочка мечтает, чтобы во всех городах региона стало больше уютных красивых общественных пространств, - рассказали создатели персонажа. - Тенистые аллеи, новенькие детские площадки, удобные скамейки - все это белочка хочет подарить своим друзьям.

За птичку Марка проголосовал 131 липчанин

Фото: Управление ЖКХ Липецкой области

Кстати, с 26 апреля по 30 мая стартует голосование за территории, которые благоустроят в 2021 году. Липчане смогут выбрать необходимый участок на общероссийской платформе. Липецкая область представит на онлайн-голосовании более 50 общественных пространств.