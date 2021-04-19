За неделю в Липецке и области 4 495 человек заболели ОРВИ

Липчане продолжают подхватывать ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе с 12 по 18 апреля в Липецкой области ОРВИ зафиксировали у 4 495 человек. Это на 19,5% ниже расчетного эпидемического порога и на 6,2% меньше уровня прошлой недели. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 62% заболевших - дети. Всего с острой респираторной инфекцией госпитализировали 22 липчан. Случаев гриппа с осени 2020 года до настоящего времени не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ заболели 2 811 жителей. Это ниже эпидпорога на 21,2%. Количество зараженных на 4,9% меньше, чем неделей ранее. В регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Их обнаружили в 15,1% исследованных проб. Чаще всего у липчан обнаруживают риновирусы - 36% от всех положительных проб, бокавирусы - 25%, метапневмовирусы - 14%.