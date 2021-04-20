В Липецкой области стоимость потребительской корзины на 564 рубля ниже, чем по России

В марте стоимость минимального набора продуктов питания в Липецкой области, входящих в потребительскую корзину, составила 4 148 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка, эта сумма ниже, чем в среднем по России на 564 рубля. А в ЦФО цена потребительской корзины выше на 730 рублей.

В предыдущем месяце Липецкая область вошла в 5 лидеров по стоимости потребительской корзины в ЦФО. Регион обогнали Белгородская, Воронежская и Курская области. По данным управления, в Липецкой области дешевле, чем в соседних регионах подсолнечное масло, гречка, яйца куриные, капуста.

Напомним, что недавно липчане пожаловались в соцсетях на дорогие яйца. Жителей региона возмутили высокие цены, которые, по их словам, перевалили за сотню. В управлении ответили, что сетевые магазины устанавливают наценку на товар не выше 15%. Специалисты попросили липчан внимательнее смотреть на ценник и соотносить стоимость продукта с количеством яиц в упаковке. По данным потребрынка, десяток яиц категории С2 в магазинах стоит от 63 до 73 рублей. Категории С1 - от 70 до 78 рублей. Цены за десяток яиц высшей категории варьируются от 77 до 92 рублей.