Липчанин пригрозил топором сотрудникам полиции

В Липецкой области расследовали случай недопустимого поведения с сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел в Усманском районе. Согласно материалам дела, 38-летний мужчина сам обратился в полицию, а когда по его сообщению на место прибыли стражи порядка, неадекватный гражданин пригрозил им расправой.

Угрожая применить силу, мужчина для убедительности продемонстрировал полицейским топор. Действия сразу квалифицировали по 318 статье УК – угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с их законной деятельностью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение по делу утвердил прокурор района. Дело передали в суд, неадекватному мужчине грозит вплоть до 5 лет лишений свободы.