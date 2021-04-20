Липецкого чиновника наказали за разъезды по личным делам на служебной машине

В Липецкой области правоохранительные органы заинтересовались передвижением чиновников на служебном транспорте. В неправомерном использовании государственного транспорта заподозрили главу администрации Донского сельсовета в Задонском районе. По закону, чиновники могут использовать служебный транспорт только для рабочих поездок, личные проблемы за государственный счет решать запрещено.

По данным прокуратуры, чиновник неоднократно использовал служебный автомобиль для поездок, не связанных с исполнением должностных обязанностей. Данное нарушение попало под административную статью о самоуправстве – 19.1 КоАП. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство будет постоянно контролировать, как государственные и муниципальные служащие соблюдают запреты и ограничения по службе.