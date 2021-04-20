В Липецке прокуратура обязала мэрию отремонтировать пять улиц и развязку

Прокуратура и сотрудники ГИБДД в Липецке в очередной раз проверили состояние городских дорог. Совместная проверка показала крайне неудовлетворительное состояние дорог. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, многочисленные нарушения нашли на улицах Терешковой, Циолковского, Коммунальная, Звездная, Филипченко, а также на кольцевой развязке в районе Центрального рынка на пересечении Папина и Неделина.

Эти дороги не отвечают требованиям безопасности. За качество дорожного покрытия в данном случае отвечают администрация Липецка, а также городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

По итогу совместного объезда прокурор возбудил 12 административных дел в отношении дорожного департамента и чиновников. Все дела направили в мировой суд. Кроме этого в суд направили еще 6 исковых заявлений к администрации города и департаменту с требованием устранить все нарушения.