Горожане могут высказаться, кто достоит звания "Почетный гражданин Липецка"

Липецкие депутаты рассмотрели ходатайства о выдвижении кандидатов на звание "Почетный гражданин города Липецка". В этом году 7 претендентов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, профсоюз работников больницы №4 "Липецк-Мед" выдвинул кандидатуру главврача Юлии Агаповой. От МАУ "Спортивная школа №11" - заслуженный тренер РСФСР, ветеран труда Олег Зайцев. Также на высокое звание претендует вице-спикер горсовета, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Федор Жигаров.

В "Федерации профсоюзов Липецкой области" выбрали председателя Общественной палаты Липецка, Заслуженного работника культуры РФ Клавдию Копенкину. От "Управления главного смотрителя Липецка" за звание будет бороться бывший начальник учреждения Виктор Кулаков. Союз женщин области предложил кандидатуру бывшего вице-губернатора, Уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой. Еще один претендент на звание "Почетный гражданин" - бывший коммерческий директор "ЛТЗ", директор Липецкого казачьего института технологий и управления Михаил Покидов.

Липчанам предлагают высказать свое мнение о том, что должен стать "Почетным гражданином". Можно направить письмо по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22, Липецкий городской Совет депутатов. А также позвонить по телефонам: 23-93-62, 23-93-63, 23-93-74. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00, кроме праздничных дней и выходных. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Опираясь на мнения липчан парламентарии выберут двух Почетных граждан во время тайного голосования на сессии горсовета. Награждение состоится в День города.