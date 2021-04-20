В Липецке будут чаще ходить автобусы №2Т

Со среды, 21 апреля, в Липецке автобусы №2Т "Вермишева-Терешковой-Вермишева" будут ходить чаще. По данным пресс-службы мэрии, после 18.30 на маршрут пустят 3 дополнительных рейса. Увеличить количество транспорта попросили сами липчане.

Напомним, что в областном центре больше не ходят автобусы №1Т. Их на время отменили, а транспорт с маршрута перебросили на дачные направления. Чтобы не произошел коллапс, чиновники изменили схему маршрута №323 - продлили до остановки "улица Пришвина". А также увеличили количество автобусов на линии.

Более подробную информацию о движении городского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. Либо на сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".