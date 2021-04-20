В среду в Липецка отключат свет, горячую и холодную воду

Липчан предупреждают об очередных отключениях воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 21 апреля, в некоторых домах Липецка не будет света и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 12 до 3 часов дня электроэнергию отключат по улице Новая, 20, 21.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Папина, 9; Богдана Хмельницкого, 3, 3а, а также в частном секторе: улицы Станционная, Одесская, Комсомольская, Верхняя, Шмидта, Фрунзе, 2-рая Крымская, переулок Джамбула.

С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Юношеская, 10, 11, 14, 18; Ударников, 5; Геологическая, 7; Металлистов, 4а-г.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Зоологическая, Смоленская, Маяковского, 20 Партсъезда, Красная, Арктическая, Дарвина.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.