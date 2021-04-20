МЧС предупреждает: в ближайшие часы на Липецк обрушатся ливни и сильный ветер

На Липецк надвигаются дожди и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь разослали экстренное предупреждение. В Липецке и области ожидаются сильные дожди. А порывы юго-восточного ветра могут достигать 18 м/с. Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, непогода обрушится на регион в ближайшие 3-6 часов и будет бушевать в течение ночи 21 апреля.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Оказавшись на улицу, лучше поскорее укрыться в подъездах домов или подземных переходах. А за остановками, рекламными щитами и у стен зданий лучше не становиться. Смертельно опасно подходить к оборванным электропроводам, а также стоят под линиями сетей.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.