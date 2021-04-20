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Происшествия20 апреля 2021 18:00

Липчане продолжают отдавать мошенникам сотни тысяч рублей

Аферистам даже не приходится менять схемы
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Жители Липецкой области продолжают обогащать мошенников. По данным прокуратуры, только за один день жители региона отдали аферистам более 800 000 рублей. Причем последним даже не приходится менять схемы – заезженные способы выманивания денег все еще работают. Люди все также охотно отдают деньги «службам безопасности банков», передают пароли и личные данные счетов и проходят по сомнительным ссылкам.

Например житель Липецка решил заработать на биржевых операциях в интернете и перевел на чей-то счет полмиллиона рублей. Еще два человека перевели неизвестным через сервисы оплаты 290 000 рублей. По каждому факту возбудили дела о мошенничестве – части 3 и 4 статьи 159 УК.

Найти аферистов непросто, поэтому правоохранительные органы снова просят граждан быть внимательней, не переводить деньги неизвестным, не давать никому пароли, пин-коды и прочие личные данные по своим счетам и картам. Банки и платежные системы никогда не требуют озвучить пароли.

Криминал