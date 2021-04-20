Липчане продолжают отдавать мошенникам сотни тысяч рублей

Жители Липецкой области продолжают обогащать мошенников. По данным прокуратуры, только за один день жители региона отдали аферистам более 800 000 рублей. Причем последним даже не приходится менять схемы – заезженные способы выманивания денег все еще работают. Люди все также охотно отдают деньги «службам безопасности банков», передают пароли и личные данные счетов и проходят по сомнительным ссылкам.

Например житель Липецка решил заработать на биржевых операциях в интернете и перевел на чей-то счет полмиллиона рублей. Еще два человека перевели неизвестным через сервисы оплаты 290 000 рублей. По каждому факту возбудили дела о мошенничестве – части 3 и 4 статьи 159 УК.

Найти аферистов непросто, поэтому правоохранительные органы снова просят граждан быть внимательней, не переводить деньги неизвестным, не давать никому пароли, пин-коды и прочие личные данные по своим счетам и картам. Банки и платежные системы никогда не требуют озвучить пароли.