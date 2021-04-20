Пьяный водитель под Липецком пытался подкупить автоинспектора за 15 000 рублей

В Липецкой области попал под статью о взяточничестве любитель пьяной езды. Согласно материалам дела, 41-летнего мужчину остановили автоинспекторы на трассе в селе Октябрьское Усманского района.

Состояние алкогольного опьянения, в котором находится водитель, было видно невооруженным глазом. В таких случаях водитель лишается права управления и выплачивает административный штраф в размере 30 000 рублей. Желая сэкономить и избежать наказания, мужчина решил «договориться».

Находясь в патрульном автомобиле, он предложил сотрудникам ДПС 15 000 рублей и не составлять протокол. Стражи порядка сразу сообщили о попытке подкупа, куда следует. Уголовное дело возбудили части 3 статьи 291 – приготовление к даче взятки должностному лицу.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, расследование продолжается, фигуранту грозит максимум до 8 лет лишения свободы и штраф.