В Липецке пропал 17-летний подросток

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке родные, полиция и волонтеры сутки ищут пропавшего 17-летнего парня. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», Каюмов Хушбат Мухаммадович ушел из дома в районе улицы Терешковой во вторник, 20 апреля. Парень вышел из дома в 6 утра, с тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Приметы подростка: на вид 18-20 лет, рост 180 см., волосы темные, телосложение худощавое. Был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки с коричневыми полосками.

Просьба ко всем, кто видел парня после исчезновения, знает, где он может находиться или располагает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77; 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru