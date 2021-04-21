В Липецке автобус сбил насмерть школьника

Трагическое ДТП с ребенком случилось минувшим вечером, 20 апреля, на улице Октябрьской в Липецке. Около 18.30 водитель автобуса №322 сбил 13-летнего школьника. На улице в это время было еще светло. К несчастью, мальчик скончался на месте аварии. Как сообщает ГИБДД региона, подросток переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора.

По факту смертельной аварии с ребенком ведется следствие. Автоинспекторы напоминают водителям, что при подъезде к пешеходному переходу нужно обязательно снижать скорость вплоть до полной остановки.

За те же за сутки на дорогах области зарегистрировали 15 ДТП без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выявили 3475 нарушений, остановили 10 пьяных водителей и выписали 39 штрафов за ремни безопасности.