За 4 месяца в Липецке родилось на 31 ребенка меньше, чем в прошлом году

В Липецке с начало года родилось 1118 детей – это на 31 меньше, чем за тот же период 2020 года. По данным городского управления ЗАГС, больше всего детей родилось в Октябрьском округе, где новые микрорайоны. По данным мэрии, там проживают много молодых семей.

На фоне падающей рождаемости, в Липецке возросло количество зарегистрированных браков. В этом году официально оформили отношения 649 пар – на 114 больше, чем в прошлом. Разводы тоже участились, 585 в этом году и 561 – в прошлом.

Также в 2021 году липчане стали чаще обращаться в ЗАГС, чтобы установить отцовство – с начала года составили уже 181 запись, когда за весь прошлый год было 117. Еще растет тенденция по смене имени, в этом году новой имя себе выбрали 61 человек, в 2020 – 58. Кстати, самые популярные имена в Липецке у новорожденных мальчиков Арсений, Артем, Иван и Егор, у девочек – Анна, Анастасия, София, Арина, Мария, Ева, Ксения. Самые редкие имена у девочек – Регина, Герда и Микаэль, у мальчиков – Мирон, Марсель, Клим, Назар, Гордей.