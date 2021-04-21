В Липецке манипулятор с бетоном въехал в пассажирский автобус

Серьезная авария произошла этим утром, 21 апреля, на трассе Орел-Тамбов за Сселками в черте Липецка. Там столкнулись грузоподъемный манипулятор и пассажирский автобус «Лиаз», маршрута №43 «Сокол» — Сады «Металлург-4». Судя по кадрам, груженный бетоном манипулятор на полном ходу влетел правой стороной в ехавший впереди автобус.

Удар оказался такой силы, кабину грузовика целиком вывернуло влево. В открытом кузове манипулятора находились блоки с бетоном, что вполне могло увеличить тормозной путь. На автобусе вылетели задние стекла.

По словам очевидцев, в грузовике ехали два человека – водитель и пассажир чудом остались живы, но получили травмы. О других пострадавших неизвестно. В точных причинах ДТП и кто стал его виновником, предстоит разобраться инспекторам ГИБДД.