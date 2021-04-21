Липчанин получил 7 лет за жестокое избиение и похищение соседки

В Липецкой области осудили мужчину за дичайшее нападение на соседку и последующее ее похищение. Инцидент произошел весной 2019 года в селе Становое в Становлянском районе. Там на улице Королева, где 29 марта разгорелся конфликт между соседями – 57-летним мужчиной и 55-летней женщиной.

Неадекватный житель села заранее припас деревянную палку, с которой и напал на соседку. После нескольких ударов по голове женщина начала кричать и звать на помощь, тогда сосед заклеил ей рот скотчем. Затем связал руки и ноги, сдавил шею и продолжил бить палкой и ногами по всему телу.

Даже открытая черепная травма у жертвы не остановила невменяемого соседа. Он затащил истекающую кровью женщину в свою квартиру и запер до утра. На следующий день мужчина отвел избитую соседку к ней домой и, пригрозив расправой, запретил кому-либо рассказывать о случившемся.

Сильно избитая женщина позвонила родственникам, после чего ей вызвали скорую и увезли в тяжелом состоянии в больницу. Уголовное дело возбудили по пунктам «в, г» части 2 статьи 126 УК – похищение человека с применением опасного насилия.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант признался лишь частично, но собранные доказательства опровергли его доводы. Как оказалось, причиной избиения стали соседские куры, которые портили мужчине огород. В итоге его приговорили к 7 годам строгого режима.