Одному из бутиков Липецка грозит штраф за нарушение антиковидных мер

В Липецке бутик оштрафуют за нарушение антикоронавирусных мер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики продолжают ходить в рейды в Липецке. В минувший вторник, 20 апреля, они зашли в торговый центр в районе улицы Валентины Терешковой. Внимание специалистов привлек один из бутиков.

Как сообщили в пресс-службе управления, в помещении не соблюдали меры по защите населения от коронавируса. Работники с покупателями не соблюдали дистанцию в 1,5 м, на рабочих местах не было экранов, отсутствовали бактерицидные лампы.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Ему грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей. Подобные проверки в областном центре продолжатся.