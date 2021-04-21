Чиновники согласовали 12 эскизов летних кафе в Липецке

В администрации Липецка согласовывают эскизы летних кафе. Их внешний вид утверждают в департаменте градостроительства и архитектуры. А разрешение на размещение конструкций выдают в управлении потребрынка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, облик веранд необходимо утверждать ежегодно. Для этого предприниматели должны сами разработать эскиз летнего кафе, схему его размещения, собрать пакет документов согласно п.3.3 постановления администрации "Об утверждении Порядка предоставления права размещения НТО на территории города". Нужно, чтобы внешний вид конструкции гармонично вписался в архитектурный облик территории.

С начала этого года специалисты согласовали 12 эскизов летних кафе города. 10 скоро выдадут разрешения. В 2019 году утвердили 31 эскиз. Более подробную информацию о согласовании и основаниях отказа можно получить в управлении потребрынка по телефону 23-96-41.