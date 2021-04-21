Под Липецком мужчина зарезал брата во время попойки

В Грязинском районе Липецкой области задержали подозреваемого в убийстве. Преступление произошло минувшим вечером, 20 апреля, в селе Большой Самовец. В частном доме на улице советской нашли труп истекшего кровью 58-летнего хозяина дома, на теле присутствовали многочисленный колото-резанные раны.

Прибывшие на место криминалисты нашли орудие убийства и вскоре вычислили, что к убийству причастен 52-летний двоюродный брат жертвы, который оставил и другие следы на месте преступления.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, подозреваемого задержали и должны заключить под стражу. Ему вменили статью 105 УК – убийство. Мужчина уже во всем сознался. На допросе он пояснил, что поссорился с братом во время алкогольной посиделки. Родственник схватил со стола нож и несколько раз ударил брата в плечо и левую ключицу. После чего сразу сбежал. Родственнику грозит до 15 лет.