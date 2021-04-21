В четверг липчане останутся без света, холодной и горячей воды

В четверг, 22 апреля, в Липецке очередные отключения воды и света. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Юношеская, 11, 13, владение 18б, 19, 23. На этот же период времени свет погаснет в частном секторе по улицам Ново-Весовая, Ударников, 1-9, 20.

С 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улицы Юношеская, 10, 11, 14, 18; Ударников, 5; Геологическая, 7; Металлистов, 4а-г.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Краснознаменная, 13, 15, 17, 19, 21, 23; К. Шаталовой, 1-4, 2а, 6, 8, 10, 10а; 6 Гвардейской дивизии, 11-14, 17, 20, 22, 24-26; Молодёжная, 1-4, 6-8, 10, 11-16, 18-21, 23; Кондарева, 1-4, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Юбилейная, 1, 3, 5, 5а, 7, 9; Жуковского, 8; Адмирала Макарова, 24, 22, 20.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Смирнова, Солнечная, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.