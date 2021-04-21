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Общество21 апреля 2021 17:05

В Липецке не убирают горы весеннего мусора вне контейнерных площадок

Мэрия получила представление за отсутствие контракта на вывоз травы и веток
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Жители Липецка засыпали жалобами прокуратуру. Народ негодует по поводу свалок мусора на улицах города. Проверка по факту обращений граждан выявила массу нарушений как со стороны департаментов, так и самой администрации города.

Как разъяснили в прокуратуре области, содержать общую территорию должно управление благоустройства, на что из бюджета выделают деньги – это уборка и ремонт. Но во время проверки, контролирующие органы нашли горы сухой травы, опавших листьев, срезанных веток и старых покрышек. Все это за пределами контейнерных площадок на улицах Ушинского, Кутузова, Бородинская, переулок Челюскинцев и в других районах города.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, контракт на вывоз растительных отходов до сих пор так и не заключили. За многочисленные нарушения прокуратура внесла в адрес мэрии представление.