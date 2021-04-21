В Липецке не убирают горы весеннего мусора вне контейнерных площадок

Жители Липецка засыпали жалобами прокуратуру. Народ негодует по поводу свалок мусора на улицах города. Проверка по факту обращений граждан выявила массу нарушений как со стороны департаментов, так и самой администрации города.

Как разъяснили в прокуратуре области, содержать общую территорию должно управление благоустройства, на что из бюджета выделают деньги – это уборка и ремонт. Но во время проверки, контролирующие органы нашли горы сухой травы, опавших листьев, срезанных веток и старых покрышек. Все это за пределами контейнерных площадок на улицах Ушинского, Кутузова, Бородинская, переулок Челюскинцев и в других районах города.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, контракт на вывоз растительных отходов до сих пор так и не заключили. За многочисленные нарушения прокуратура внесла в адрес мэрии представление.