Липецкие школьники познакомились с работой следователей

В Липецке офицеры регионального СКР познакомили школьников с секретами профессии Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке школьников познакомили с работой следователей. Интеллектуально-правовая игра "СЛЕДствие" прошла в ГДМ "Октябрь". В ней участвовали почти 100 старшеклассников, которые планируют выбрать профессию в области юриспруденции и права. Всего собралось 9 команд из гимназий, лицеев, школ Становлянского, Лебедянского, Тербунского, Грязинского районов и Липецка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, во время игры ребята продемонстрировали знания административного и уголовного законодательства, решали спорные ситуации и аргументированно отвечали на вопросы следователей. За выполнение заданий начислялись баллы. Так, школьники не только получили новые знания, но и пообщались с сотрудниками регионального СКР, узнали об особенностях следственной работы.

Больше всего баллов набрали юные липчане из школы села Тербуны. Второе место заняла команда лицея №3 Липецка. Замкнули тройку лидеров школьники из села Становое. Победителей наградили дипломами руководителя следственного управления СКР и благодарностями.