В четверг в Липецке до +17 градусов, возможны грозы

Синоптики обещают липчанам теплую погоду и дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 22 апреля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие дожди. Температура воздуха от 1 до 6 градусов выше ноля.

Днем в регионе местами кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется до +12 +17 градусов. Атмосферное давление составит 738 мм рт.ст.

В пятницу, 23 апреля, в Липецке переменная облачность. Ночью около 6 градусов тепла. В первой половине дня солнечно. После обеда синоптики прогнозируют дождь. Возможна гроза. В светлое время суток в областном центре до +16 градусов. Ветер южный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и к концу дня составит 747 мм рт.ст.