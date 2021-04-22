Под Липецком в ДТП с "Ладой" и "Хендай" пострадала женщина

Под Липецком столкнулись "Хендай" и "Лада": есть пострадавший Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 3 455 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 липчан сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 77 человек не пристегнулись во время движения. Водители 3 000 раз первысили скорость. Произошло 14 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 21 апреля, ДТП случилось в Задонске. На перекрестке улиц Комсомольская и Володарского столкнулись "Хендай" и "Лада-Гранта". Удар был такой силы, что машины вынесло на тротуар. Иномарка влетела в забор рядом стоящего здания. У автомобилей разбиты передние части. Пострадала 29-летняя женщина за рулем "Хендай" - получила травмы. Предварительная причина аварии - несоблюдение очередности проезда.