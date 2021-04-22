Липчанка взяла займ по липовым данным и попала под уголовную статью

На днях в отдел полиции Липецка обратился юрист одной из микрофинансовых организаций. Он сообщил, что кто-то заключил кредитный договор и похитил у фирмы 9 200 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность подозреваемого. А точнее, подозреваемой. Полицейские задержали 27-летнюю липчанку. Она рассказала, что зашла на сайт организации через личный кабинет. Она ввела ложные сведения о месте работы и доходах, после чего заключила договор на получение потребительского займа. Заявку одобрили и сумма поступила на банковскую карту женщины. Деньги она потратила на личные нужды, не собираясь возвращать ничего фирме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования".