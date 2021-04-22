Дороги Липецка ремонтируют 65 человек и 45 машин спецтехники

В Липецке ремонтируют дороги Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 65 человек и 45 единиц техники ремонтируют дороги. На улице Пушкина подходит к концу монтаж бордюров и фрезеровка старого асфальта. Специалистам осталось выполнить четверть от общего объема работ - уложить асфальт, привести в порядок пешеходные дорожки и тротуары, обновить разметку, отремонтировать дорожное ограждение и дорожные знаки.

На улицах Меркулова и Кривенкова обустраивают пешеходные зоны. Основание для них уже готово, его отсыпают щебнем. На площади Победы укладывают плитку по периметру кольцевой развязки. По данным пресс-службы мэрии, рабочие уже принялись за установку бордюров. Бортовой камень монтируют на улицах Филипченко, Тельмана, а также на участке от владения №6 по улице Подгоренская до дома №5 по улице Телецентр.

Также техника зашла на участок от дома №2В на улице Титова до владения №6 по улице Подгоренская. Там смонтируют более 3 тыс. погонных метров бордюров, приведут в порядок 10 тыс. кв.м. дорожного полотна, 3,5 тыс. кв.м. пешеходных зон.

Работы на 8 участках завершат к осени.