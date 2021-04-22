Последний звонок в школах Липецка прозвенит 22 мая. В этом году прощание со школой пройдет традиционно - в формате торжественных линеек.

По данным пресс-службы мэрии, при хорошей погоде праздник проведут во дворах учебных заведений. Мероприятия организуют в соответствии с эпидемической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора.

После последнего звонка начнется период итоговой аттестации. Девятиклассники начнут сдавать ГИА с 24 мая. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 31 мая. Напомним, что одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в вузы, могут сдать только государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Также в этом году ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме. На покупку техники уже выделили 19 млн рублей.