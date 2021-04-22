В Липецке открыли первый в России памятник пожарной каске 19 века

Памятник пожарной каске 19 века в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 21 апреля, в Липецке отметили 372-ую годовщину со дня образования Пожарной охраны России. В этот день в регионе открыли первый в стране памятник в виде фигуры пожарной каски 19 века.

Его высота - 1,6 м, а ширина - 1,8 м. Как сообщили в пресс-службе областного управления, монумент символизирует мощь, твердость и отвагу огнеборцев. Во время мероприятия наградили лучших пожарных и спасателей Липецкой области.

Благодарственное письмо вручили 8-класснику из села Березовка Данковского района Роману Картузову. 8 марта этого года юный липчанин помог спасти 86-летнюю женщину во время пожара. Также наградили победителей ежегодного областного конкурса рисунков "Огонь глазами детей", в котором участвовали более 600 ребят.