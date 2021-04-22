Наркокурьера в Липецкой области приговорили к 5.5 годам тюрьмы

В Липецкой области вынесли приговор наркокурьеру, которого поймали осенью прошлого года. 35-летнего мужчину за рулем авто остановили полицейские на въезде в Елец 16 сентября прошлого года. В машине, в кармане переднего пассажирского сидения нашли пакет со свертками из фольги. Внутри было наркотическое вещество, массой 97.62 грамма.

На допросе мужчина рассказал, что нашел «работодателя» в мессенджере в июне 2020 года. По указанию куратора, закладчик забирал наркотики с указанных координат, взвешивал и перевозил в другие тайники. За что получал «зарплату».

Как раз во время одной из таких доставок его и поймали полиция. Курьер сразу во всем сознался, сообщив, что задание поступило 15 сентября, на следующий день он забрал закладку. Ему вменили покушение на сбыт группой лиц по предварительному сговору – часть 4 статьи 228.1 УК.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подсудимого признали виновным и назначили 5.5 лет колонии строгого режима.