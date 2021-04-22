Липецким бюджетникам на 3,6% поднимут оклад

В этот четверг, 22 апреля, в Липецком горсовете прошла комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. На ней депутаты рассмотрели проект изменений в Положение "Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка".

Как сообщили в пресс-службе горсовета, с апреля на 3,6% повышаются оклады отдельных категорий бюджетников. Речь идет о педагогах учреждений дополнительного образования, медработниках, работниках культуры и специалистах, подведомственных департаменту физической культуры и спорта. Уровень окладов изменится в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Их увеличат за счет дотации и субвенции из областной казны.

Парламентарии поддержали изменения в Положение и рекомендовали коллегам принять документ на ближайшей сессии.