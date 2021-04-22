В пятницу 15 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 23 апреля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Ново-Весовая, 15, 18-22; Ударников, 20.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Космонавтов, 72; Тельмана, 88; Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Шишкина, Урицкого, Кротевича, Гранитная, 2-ая Гранитная, Щорса, Интернациональная, 12а, 12б.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам 4 Пятилетки, Орловская, переулок Антипова. Воду подвезут по заявкам жителей. В пресс-службе АО "ЛГЭК", после включения вода может быть мутной. Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.