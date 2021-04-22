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Происшествия22 апреля 2021 19:15

Любителю пьяной езды Твери грозит 8 лет за попытку подкупить липецкого автоинспектора

Мужчина предлагал сотрудникам ДПС 20 000 рублей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Под Липецком будут судить 43-летнего жителя Тверской области за попытку подкупить автоинспектора. По данным следствия, водителя грузовика остановили на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе 19 февраля. Мужчина оказался пьян, его сразу отстранили от управления, но проходить медосвидетельствоание водитель отказался.

Вместо штрафа 30000 рублей и лишения прав, нетрезвый мужчина понадеялся подкупить липецких автоинспекторов, которым предложил 20 000 рублей, чтобы те не составляли протокол. Стражи порядка сразу сообщили о попытке дачи взятки в следственные органы. Дело возбудили по 291 статье УК – приготовление к даже взятки должностному лицу.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в ходе расследования фигурант во всем сознался, дело передают в суд. Теперь лишенному прав за пьяную езду водителю грозит еще и до 8 леи за взятку.

Криминал