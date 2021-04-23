В Липецке во дворе дома сгорела иномарка

Ниссан сгорел на улице Хренникова Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Автопожар произошел в минувший четверг, 22 апреля, на улице Хренникова в Липецке. Во дворе дома №1 загорелся припаркованный у бордюра «Ниссан Альмера». Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, с огнем боролось одно отделение пожарной охраны.

Иномарку потушили, но от автомобиля мало что осталось. Огонь уничтожил весь моторный отсек, лобовое стекло и зеркала. К счастью, из людей никто не пострадал. Причины возгорания теперь предстоит установить экспертам.

Всего за сутки в Липецкой области произошло 11 пожаров, из них в семи случаях горела сухая трава. Из построек: в селе Преображеновка Добровского района сгорел сарай; в селе Порой того же района выгорела кирпичная баня. Люди не пострадали.