Рецидивист обворовал магазин одежды в Липецке и попал на видео

В Липецке поймали воришку, который обокрал магазин одежды. Всё случилось в сетевом магазине крупного ТРЦ в Октябрьском районе города. Сотрудники заявили о краже 14 апреля – посетитель вынес 4 пары мужских шорт 8 футболок, всего на 4000 рублей.

При этом воришка попал в обзор камеры наблюдения, посетитель просто складывал вещи в принесенные с собой пакеты и выходил. Просмотрев записи и собрав показания, мужчину вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 36-летний липчанин с судимостью. Рецидивист сознался и рассказал, что украденные вещи продал на улице случайному прохожему за 3000 рублей. Деньги потратил.

Уголовное дело возбудили по 158 статье УК – кража. Рецидивисту грозит до двух лет.