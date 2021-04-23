В Липецке дорожники на руках перенесли мешавшую им машину

Необычную картину наблюдали накануне жильцы дома на улице Неделина в Липецк. Там рядом с домом №61 рабочие латали асфальт, на месте ремонтных работ стояли припаркованные автомобили, один из которых явно мешал довести ремонт до конца.

Отчаявшись ждать хозяина машины, сотрудники дорожной организации нашли другой выход из положения и решили проблему иначе. Семеро мужчин в спецодежде принялись передвигать машину сами.

Происходящее сняли на камеру изумленные очевидцы и выложили видео в соцсети. На кадрах видно, как рабочие поднимают на руках разворачивают и отодвигают автомобиль подальше от места ремонта. Ремонтники переставили автомобиль в другое место и продолжили работать. Можно только представить, какого было удивление автовладельца, который позже обнаружил, что его машина перепарковалась.