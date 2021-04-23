Липецким рыбакам запретили ловить рыбу с лодок

В Липецкой области до 1 июня ловить рыбу можно только с берега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области запретили ловить рыбу с лодок. Как сообщили в пресс-службе регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, с 20 апреля по 1 июня установлен период по охране весенне-нерестующих рыб. Поэтому до начала лета ловить рыбу можно только с берега.

Рыбаку разрешают промышлять только 1 поплавочной удочкой или донной удочкой с 1 крючком, или спиннингом, на котором не более 3 крючков и 1 приманка. Напомним, что до 20 июня липчанам запретили ловить рыбу с помощью маломерных и прогулочных судов. До 25 апреля нельзя ловить щуку. А до 8 июня - судака.

До 10 июня в природных зоологических заказниках запрещено ловить рыбу, собирать цветы и лекарственные травы, грибы, передвигаться по воде на моторных лодках.