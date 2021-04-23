В двух районах Липецкой области объявили карантин по бешенству

В нескольких местах Липецкой области ввели карантин по бешенству Фото: Юлия КЛЮЕВА

В нескольких районах Липецкой области установили карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора региона Николай Тагинцев.

Эпизоотический очаг выявили на территории подворья дома №11 по улице Кшенская в поселке Кшень Воловского района. Неблагополучным пунктом признали Воловчинский сельсовет. Также под карантин по бешенству попал Баловневский сельсовет Данковского района. Местонахождение источника возбудителя - дом №9 по улице Полевая деревни Реневка.

Во время карантина посторонним лицам запретили посещать подворья, ввозить или вывозить оттуда животных, кроме тех, кого вакцинировали против бешенства и прошло не больше 179 дней. Нельзя снимать шкуры с трупов животных, охотиться к восприимчивым к бешенству животным. На территориях районов запретили проводить ярмарки и выставки, связанные с животными.