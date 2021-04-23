В субботу по нескольким адресам в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В субботу, 24 апреля, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Елецкая, 67, 69, 71; Богдана Хмельницкого, 3, 3а; Папина, 9; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Гоголя, 3; Юных Натуралистов, 13.

С 2 часов дня до 4 вечера горячей воды не будет по улице Елецкая, 8а, 63, 67, 69, 71. С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат липчанам, проживающим по улице Муравьева и в доме №27а по улице Катукова. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175. А также на официальном сайте и в соцсетях ЛГЭКа.