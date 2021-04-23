Следователи предупредили липецких школьников об опасности в Интернете

Следователи провели в школах Липецка уроки кибербезопасности Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Сотрудники следственного управления СКР по Липецкой области провели в школах уроки информационной безопасности. Старшеклассникам рассказали, как уберечься от преступников в Интернете.

Школьникам напомнили, какие опасности скрываются в соцсетях. Офицер регионального СКР Евгений Рогожников привел в пример уголовные дела, когда подростков через Интернет вовлекали в преступную деятельность. Он рассказал, как защитить себя во всемирной паутине, как самостоятельно блокировать сайты с информацией, причиняющей вред здоровью. А также еще раз повторил об ответственности за противоправные действия в соцсетях: экстремистские проявления, распространение сведений о частной жизни, призывы к участию в несанкционированных митингах.

Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, такие уроки в школах области проводятся регулярно в рамках программы "Юный следователь".