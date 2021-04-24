У двух липчан нашли наркотики: им грозит до 10 лет тюрьмы

У липчан изъяли наркотики Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На минувшей неделе полицейские поймали несколько липчан с наркотиками. Так, 21 апреля в Октябрьском округе Липецка правоохранители задержали 27-летнего мужчину. В кармане его куртки они нашли пакетик с неким веществом. Согласно результатам экспертизы, содержимое оказалось наркотиком массой 1,99 грамм. Кстати, подозреваемый был ранее судим за совершение имущественного преступления.

На следующий день в том же районе правоохранители наткнулись на еще одного любителя запрещенных веществ. У 27-летнего липчанина изъяли 1,6 грамм наркотика. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере". Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.