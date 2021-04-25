В понедельник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В Липецке плановые отключения воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник, 26 апреля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию, горячую и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Патриотическая, Железногорская, Добровская.

С 9 утра до 5 часов вечера без горячей воды останутся жители Сырского Рудника по улицам Юношеская, 12, 16, 18; Ударников, 8, 9, 8/1-3, 10; 10а, 12а.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улице 300-летия Флота России. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", после подачи воды, она может быть мутной некоторое время. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.