Липчанка нашла у коллеги пикантное видео и запросила 50000 рублей за молчание

В конце этой недели в полицию Липецка обратился мужчина. Он сообщил, что его знакомая вымогает у него деньги, угрожая распространить интимное видео.

По предварительным данным, 40-летняя липчанка села за компьютер сослуживца, пока тот отошел. Среди рабочих папок и файлов она обнаружила пикантный ролик. Женщина сказала коллеге, что уничтожит это видео и никому о нем не расскажет за небольшое вознаграждение. Свое молчание она оценила в 50 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперативники в ходе расследования получили информацию о причастности липчанки к преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ "Вымогательство". Максимальное наказание по данной статье - до 4 лет лишения свободы.