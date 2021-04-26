Под Липецком пропал 20-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

Под Липецком ищут молодого парня Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 20-летнего парня. Митин Александр Денисович пропал в минувшее воскресенье, 25 апреля, в Хлевенском районе. Около 18.00 он ушел из дома по улице Дорожной села Елец-Маланино. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин нуждается в медицинской помощи. Он может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения

Был одет: черно-серая куртка, черно-серые штаны, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Александра Митина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru