В Липецке в ДТП двух иномарок пострадала 2-летняя девочка

В Липецке столкнулись иномарки: пострадал 2-летний ребенок Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшие выходные в Липецкой области в авариях пострадали двое детей. Так, 23 апреля на улице Гагарина в Липецке "Киа" врезалась в стоящий "Шевроле". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 2-летняя пассажирка первой иномарки. Девочка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В тот же день в Данковском районе ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся. 27-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

В субботу, 24 апреля, в селе Березовка Тербунского района столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2114. В ДТП пострадал один из водителей, 34-летняя женщина и 8-летний мальчик. Их доставили в больницу, а ребенка госпитализировали. Он не находился в кресле, его не пристегнули ремнями безопасности. Причина аварии - выезд на встречку.

В воскресенье, 25 апреля, на улице Катукова в областном центре в ДТП попали "Лада-Калина" и "Шевроле". 31-летнюю пассажирку иномарки с травмами доставили в больницу.