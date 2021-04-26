МЧС предупреждает: в Липецке ожидается сильный ветер и снег с дождем

МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

МЧС предупреждает жителей Липецка о надвигающейся непогоде. По данным Гидрометцентра, погода резко ухудшится этим вечером, с 26 апреля с 18 часов. В этот период в Липецке ожидается снег с дождем, также существенно усилится западный ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Спасатели просят липчан быть внимательными и осторожными, в случае ЧП сразу звонить на телефоны 101 или 112.

Температура воздуха в Липецке в ближайшие дни также не порадует – ночью до 1 градуса мороза, днем - не более 9 градусов тепла. Теплеть начнет только к концу недели. Согласно долгосрочному прогнозу, в пятницу днем, 30 апреля, обещают до +16°С, в первых числах мая – до +19.